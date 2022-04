Janusz Korwin-Mikke zapowiada, że spotka się z Tomaszem Grabarczykiem w sądzie. Chodzi o powód usunięcia tego drugiego z partii KORWiN.

Pełniący funkcję rzecznika prasowego Konfederacji Grabarczyk w czwartek poinformował, że został usunięty z partii KORWiN, współtworzącej Konfederację.

Opublikował długie oświadczenie, w którym jako jeden z powodów usunięcia podał nazwanie Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, na co nie było zgody ze strony kierownictwa partii KORWiN.

Prezes Korwin-Mikke zdecydowanie zaprzeczył, jakoby właśnie to było powodem usunięcia Grabarczyka. Zapewnił, że ta sytuacja została wyjaśniona i on tłumaczenia Grabarczyka przyjął do wiadomości.

Następnie w sieci opublikowano uzasadnienie sądu partii KORWiN.

Jak stwierdzono, „Grabarczyk notorycznie działał wbrew interesowi Partii KORWiN, prezentując w swoich publicznych wystąpieniach stanowiska sprzeczne z Programem Partii oraz ze stanowiskiem jej działaczy i liderów”.