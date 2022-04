W poniedziałek w nocy wybuchły olbrzymie pożary w rosyjskim Briańsku, niewiele ponad 100 km od granicy z Ukrainą.

Pożar ogarnął zbiorniki magazynowe w Briańsku, poinformowała agencje prasowa Tass cytując lokalny urząd obrony cywilnej.

Jednak agencja nie poinformowała, że pożary wybuchły w dwóch oddalonych od siebie o około 1 km magazynach.

Jeden z nich to magazyny Rosnieftu, drugi to magazyn wojskowy.

Crazy video from local Telegram channelhttps://t.co/TgtRHKHilH pic.twitter.com/VAOMypHv9l — Aric Toler (@AricToler) April 25, 2022

Cleaner video from Bryansk showing the Russian oil depot on fire there after large explosions were heard. pic.twitter.com/HBofSQklO4 — Woofers (@NotWoofers) April 25, 2022

Na filmach i zdjęciach dokładnie widać, że olbrzymie słupy ognia strzelają w niebo z dwóch oddalonych od siebie miejsc.

Looks like there are multiple fires. 2/ pic.twitter.com/jICWXeuH3T — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022

Świadkowie mówią, że słyszeli eksplozje, jednak na obecną chwilę nie można potwierdzić czy pożary to skutek ataku rakietowego czy lokalnej dywersji. Jedno jest pewne – dwa oddalone od siebie magazyny paliw z pewnością same nie zaplanowały, że wybuchną w tym samym czasie.

According to geo-locating the Fires appear to be coming from 2 different Oil Depots located within the City of Bryansk. pic.twitter.com/L9JOrVY6hM — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2022

Briańsk znajduje się około 380 kilometrów na południowy zachód od Moskwy.

Miasto jest centrum administracyjnym obwodu briańskiego, który graniczy z Ukrainą.