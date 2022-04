Brytyjski premier Boris Johnson powiedział we wtorek, że nie spodziewa się, by prezydent Rosji Władimir Putin użył taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, gdyby ponosił dalsze porażki militarne w tym kraju.

Zapytany w rozmowie ze stacją TalkTV o to, czy spodziewa się, że Putin rozważy użycie taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, Johnson odparł, iż nie sądzi, by tak się stało.

Brytyjski premier wyjaśnił, że rosyjska opinia publiczna w przytłaczającej większości popiera Putina, wskutek czego ma on „polityczny margines manewru wewnątrz Rosji” i może wycofać się z obecnego konfliktu na Ukrainie, szczególnie, że propaganda rosyjska mogłaby to uzasadnić zrealizowaniem celów operacji.

„Biorąc pod uwagę ogromne rosyjskie poparcie dla jego działań, biorąc pod uwagę oczywiste niezwracanie uwagi przez rosyjskie media na temat tego, co naprawdę dzieje się na Ukrainie, paradoks polega na tym, że Putin ma o wiele więcej przestrzeni politycznej, aby się wycofać” – powiedział Johnson.

W poniedziałek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ostrzegł, że kraje NATO dozbrajając Ukrainę dolewają oliwy do ognia, co może doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej i twierdził, jakoby Rosja chciała „znacząco zredukować ryzyko wojny jądrowej”.