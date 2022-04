Zdaniem organizacji, Izrael obrał za cel składy amunicji i kilka pozycji wojskowych związanych z wrogim mu Iranem.

Wcześniej syryjska państwowa agencja SANA informowała, że obrona przeciwlotnicza Syrii zareagowała w nocy z wtorku na środę, gdy Izrael wystrzelił kilka pocisków rakietowych ziemia-ziemia w kierunku pozycji wojskowych w pobliżu Damaszku.

Według cytowanego przez SANA anonimowego urzędnika wojskowego, pociski zostały wystrzelone z północnego Izraela krótko po północy i większość z nich została zestrzelona.

Ataki nastąpiły kilka godzin po tym, gdy izraelskie wojsko poinformowało, że we wtorek po syryjskiej stronie granicy rozbił się izraelski dron, dodając, że w tej sprawie wszczęto śledztwo.

Czytaj więcej: Media: Izrael zaatakował w nocy z wtorku na środę Syrię

Syrian state-controlled media reported Israeli airstrikes in the Damascus area overnight on Wednesday. The report also stated four Syrian soldiers were killed in the attack. #Israel #Syria pic.twitter.com/TAayIhAwYN

— Joe Truzman (@JoeTruzman) April 27, 2022