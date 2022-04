Syryjskie media państwowe zacytowały niezidentyfikowanego urzędnika wojskowego, który oświadczył, że pociski zostały wystrzelone z północnego Izraela krótko po północy i że większość z nich została zestrzelona. Dodano, że wojsko nadal analizuje „skutki agresji”.

Nie podano żadnych informacji o ofiarach.

Ataki nastąpiły kilka godzin po tym, jak izraelskie wojsko poinformowało, że we wtorek po syryjskiej stronie granicy rozbił się izraelski dron, dodając, że w tej sprawie wszczęto śledztwo.

Organizacja Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii poinformowała, że kilka pocisków uderzyło w okolice międzynarodowego lotniska w Damaszku na południowym krańcu stolicy, a także w niektóre przedmieścia. Organizacja podała, że na terenach tych znajdują się syryjskie stanowiska wojskowe oraz bojownicy wspierani przez Iran.

Wojsko izraelskie nie skomentowało doniesień o atakach na cele w pobliżu Damaszku.

Był to najnowszy tego rodzaju incydent od 14 kwietnia, kiedy to kilka pocisków trafiło stanowiska syryjskiej armii w pobliżu syryjskiej stolicy.

Izrael przeprowadził w ostatnich latach setki ataków na cele w Syrii, ale zazwyczaj nie potwierdza ani nie komentuje informacji o tych operacjach.

Izrael koncentruje swoje ataki na bazach ugrupowań sprzymierzonych z Iranem, takich jak libański Hezbollah, którego bojownicy stacjonują w Syrii. Strona izraelska utrzymuje, że atakuje transporty broni, co do których istnieje podejrzenie, że są przeznaczone dla tych ugrupowań. Obecność Iranu na północnej granicy kraju stanowi dla Izraelczyków „czerwoną linię”.

Syrian state-controlled media reported Israeli airstrikes in the Damascus area overnight on Wednesday. The report also stated four Syrian soldiers were killed in the attack. #Israel #Syria pic.twitter.com/TAayIhAwYN

— Joe Truzman (@JoeTruzman) April 27, 2022