Nie będę ukrywał, że nawet trochę mnie to cieszy. Po podobnej sytuacji sprzed roku wiem już, że ja tylko na tym skorzystam, studenci webinaru nie stracą, a uczelnia wyjdzie na tym gorzej, niż myślała – komentuje decyzję Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr Sławomir Mentzen.

Studenckie Koło Naukowe TAX zaprosiło dra Mentzena do prelekcji w ramach Majówki Podatkowej organizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Mentzen miał wygłosić wykład pt. „Doradztwo podatkowe. Teoria a praktyka”. Wszystko było zaplanowane i wtem do akcji wkroczyły władze uczelni.

Te stwierdziły, że nie wyrażają zgody na prelekcję wiceprezesa partii KORWiN. Powód? Niewłaściwe poglądy polityczne. Przyznano, że nie o wiedzę czy merytorykę chodzi, tylko o poprawność polityczną.

„Abstrahując od wartości merytorycznej wykładu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kieruje się w działaniu wartościami, które nie licują z poglądami prezentowanymi przez p. Mentzena” – napisał rzecznik uczelni, nie wskazując, które to poglądy „nie licują”.

Mentzen komentuje decyzję Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

W szerokim komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych dr Mentzen zwraca uwagę, że kilkukrotnie prowadził już prelekcję na tej uczelni, także podczas zeszłorocznej Majówki Podatkowej, i dotychczas nikomu jego poglądy – których nie zmienił – nie przeszkadzały.

„Nie do końca wiem, które moje przekonania są nie do pogodzenia z wartościami uczelni, ale mam w oświadczeniu napisane czarno na białym, że zostałem usunięty z wydarzenia za poglądy. Uprzejmie też informuję, że rok temu właśnie z okazji Majówki Podatkowej miałem już wykład na UE w Poznaniu. W ciągu ostatnich lat byłem tam zresztą z różnymi wykładami wielokrotnie. Nigdy do tej pory moje poglądy nikomu nie przeszkadzały, a ich od tego czasu przecież nie zmieniłem. Teraz widocznie moja pozycja na tyle wzrosła, że stałem się nieakceptowalny. Nie będę ukrywał, że nawet trochę mnie to cieszy. Po podobnej sytuacji sprzed roku wiem już, że ja tylko na tym skorzystam, studenci webinaru nie stracą, a uczelnia wyjdzie na tym gorzej, niż myślała. Odczytuję to sobie nawet jako zaszczyt, nie każdy może powiedzieć, że był wyrzucany z uczelni za poglądy. Jeszcze przez wiele lat będę mógł się tym wyróżnieniem chwalić. Zwykle po latach okazuje się, że taki zaszczyt jest dowodem tego, że było się po właściwej stronie historii” – pisze o sytuacji Mentzen.

Dodaje, że nie ma problemu z tym, że ktoś go u siebie nie chce, ale dziwi go, że tak zachowuje się uczelnia publiczna, finansowana także i z jego podatków.

„Mam to szczęście, że w żaden sposób od tej ani od żadnej innej uczelni nie zależę, stąd mogę mieć poglądy takie, jakie mi się żywnie podoba. Współczuje tym, którzy tego komfortu nie mają, a których kariera naukowa czy praca, zależą od tego, jak bardzo ich poglądy wpisują się w wartości UE w Poznaniu” – pisze znany doradca podatkowy i wiceprezes partii KORWiN.

Przypomina, że rok temu w podobnych okolicznościach odwołano jego prelekcję o podatkach dla branży IT. Wówczas zrobiono to po sprzeciwie środowisk lewicowych. Tak jak rok temu, tak i teraz Mentzen zapowiada, że wykład zrobi online, by dostęp miał do niego każdy zainteresowany.

Odnosząc się jeszcze do oświadczenia UE w Poznaniu o „istotnych wartościach” wskazuje, że najwyraźniej wolność słowa i myśli takimi wartościami nie są.

„Rozumiałbym jeszcze, gdyby spotkanie miało mieć polityczny charakter. Ale co mają moje poglądy (i o które poglądy się tu w ogóle rozchodzi?), do webinaru o podatkach, tego nie wiem. Zabawnie się też czyta, że wartością uczelni jest „otwartość na drugiego człowieka”, której świetnym przykładem jest zamknięcie się na mnie. W przeciwieństwie do UE w Poznaniu, ja jestem otwarty na debaty z prawie każdym. Odmówiłem tylko Jasiowi Kapeli, który bardzo chciał swoją głupotę promować również moimi zasięgami” – komentuje Mentzen.