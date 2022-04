Rosyjska gimnastyczka, a prywatnie partnerka Władimira Putina, Alina Kabajewa ma ogłosić zwycięstwo Federacji Rosyjskiej w wojnie na Ukrainie. Tak wynika z ustaleń niemieckiego dziennika „Bild”.

Według niemieckiej gazety Kabajewa ma ogłosić 9 maja – w Dzień Zwycięstwa, czyli najważniejsze święto w kraju Putina, upamiętniające zakończenie II wojny światowej – triumf Rosji na Ukrainie. Ma to być kluczowy punkt w propagandowym planie Kremla, przygotowywanym na ten dzień. Tak wynika z ustaleń „Bilda”.

Grunt pod ten happening ma już być przygotowywany. 38-letnia Kabajewa pojawiła się bowiem publicznie w ubiegły weekend – na imprezie sportowej w Moskwie.

W rosyjskiej stolicy 9 maja będzie hucznie obchodzony. Na Dzień Zwycięstwa przygotowano pokaz nowoczesnego rosyjskiego sprzętu wojskowego. W paradzie ma uczestniczyć 11 tys. osób i 131 jednostek sprzętu wojskowego oraz 77 samolotów i śmigłowców. Dla Rosji to jednak przede wszystkim uczczenie „zwycięstwa nad faszyzmem”.

Publiczne pojawienie się Kabajewej podczas imprezy sportowej w Moskwie było przełomowe, gdyż nie widziano jej od czasu napaści Rosji na Ukrainę. Pojawiały się domysły, że partnerka Putina ukrywa się w Szwajcarii lub innym miejscu. Kabajewa jednak „odnalazła się” w Moskwie podczas organizowanego przez siebie festiwalu gimnastyki artystycznej – nazwanym na jej cześć „Alina”.

Co więcej, wygląda na to, że propagandowe przygotowania do Dnia Zwycięstwa ruszyły pełną parą. Motywem przewodnim imprezy była bowiem Wielka Wojna Ojczyźniania. Dziennikarze serwisu sport-express.ru pytali Kabajewą, skąd taki pomysł.

– Widzisz, ta historia nie należy do przeszłości. Zostaje z nami. To święto nie tylko dla kraju, to święto dla każdej z naszych rodzin. Każda rodzina ma swoją historię związaną z wojną. I nie wolno nam w żadnym wypadku o tym zapomnieć, musimy przekazywać pamięć o tym z pokolenia na pokolenie – odparła 38-latka.

Nie zabrakło też nawiązań do teraźniejszości – Kabajewa pozowała na ściance z symbolem „Z”, czyli znakiem trwającej inwazji na Ukrainę.

