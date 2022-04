Wojny gazowe dzieją się również na południu naszego kontynentu. Madryt musiał zapewnić Algier, że dostarczane przez Hiszpanię do Maroka węglowodory nie będą pochodzić z Algierii. Algier zagroził zerwaniem umowy na dostawy gazu z Hiszpanią, jeśli Madryt „przekieruje” algierski gaz do Maroka.

Te dwa północnoafrykańskie kraje są mocno zwaśnione, m.in. w kwestii Sahary Zachodniej. Hiszpania ostatnio wspiera w rej sprawie Maroko, co wywołuje irytację Algierii. Ta sięgnęła więc nawet po gazowy szantaż.

Sama Algieria odcięła gaz do Maroka już w październiku 2021 r., ale ten płynie przez ten kraj tranzytem do Europy. Algier oskarżał Rabat o podbieranie gazu. Teraz Hiszpania zapewniła, że chociaż będzie dostarczać gaz do Maroka, to jednak nie będzie on pochodził z Algierii.

Algier zagroził bowiem zerwaniem umowy z Hiszpanią, jeśli ta przekieruje algierski gaz „do trzeciego kraju”. Madryt dostarczy do Maroka gaz skroplony. Rabat będzie kupować skroplony gaz ziemny (LNG) na rynkach międzynarodowych, dostarczać go do Hiszpanii, gdzie ten zostanie poddany regazyfikacji i przetransportowany później do Maroka gazociągiem Maghreb-Europe (GME).

Hiszpania przekazała Algierii projekt takiego mechanizmu i liczy, że powinno to Algier zadowolić. Swoją drogą zależność Hiszpanii od algierskiego gazu zmniejszyła się w ostatnich miesiącach, ale prawie 25% importowanego przez Hiszpanię gazu nadal pochodziło z Algierii, przynajmniej w pierwszym kwartale 2022 r.

W 2021 roku było to jednak 40% zapotrzebowania Hiszpanii. Gaz ten dostarczany jest do Hiszpanii przez algierski koncern Sonatrach za pośrednictwem podmorskiego gazociągu Medgaz, który łączy oba kraje. W październiku 2021 r. Algier przestał sprzedawać gaz do Maroka za pośrednictwem GME z powodu kryzysu dyplomatycznego między dwoma krajami o Saharę Zachodnią.

Algieria wspiera separatystów saharyjskich z Frontu Polisario. Hiszpania podzieliła zaś ten rejon pomiędzy siebie i jest gotowa przyznać jedynie autonomię zachodniej Sahary. Hiszpania ostatnio zdecydowała się wesprzeć plan autonomii marokański dla Sahary Zachodniej, czym jednak podpadła Algierii.

Algier odwołał nawet swojego ambasadora w Hiszpanii, a Sonatrach nie wykluczył podniesienia ceny gazu dostarczanego do Hiszpanii.

Źródło: AFP