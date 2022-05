„Doszło do zapalania się produkcji” – poinformowała agencja Interfax, cytując oficjalne informacje rosyjskiej inspekcji pracy. Władze potwierdziły śmierć dwóch pracowników zakładów.

O wybuchu, do którego doszło w niedzielę wieczorem, informował również portal Echo Permu, powołując się na świadków. Źródła we władzach przedsiębiorstwa twierdziły jednak, że „przeprowadzano planowe testy” i nie ma powodów do paniki.

Według Echa Permu informacje i zdjęcia zaczęły pojawiać się w sieciach społecznościowych jeszcze w niedzielę wieczorem, lecz były usuwane.

W zakładach w Permie, które są ważnym przedsiębiorstwem kompleksu zbrojeniowego Rosji, produkowane są m.in. pociski do wyrzutni Grad i Smiercz, ładunki do rakiet manewrujących – podają rosyjskie media.

Massive explosion moments ago at the Perm gunpowder plant in Russia, which produces components for Grad and Smerch missiles as well as air defense systems.

At least two people killed in the explosion according to early reports.

Another case of sabotage? pic.twitter.com/rt3tKKN6Y8

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2022