Sylwia Spurek chce zmienić konstytucję. Z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja lewicowa polityk wyraziła nadzieję, że do najważniejszego aktu prawnego zostaną wpisane… prawa zwierząt.

W wielu miejscach w kraju odbywają się uroczystości w związku z uchwaleniem 231 lat temu Konstytucji 3 maja.

Spurek skorzystała z okazji, że temat konstytucji jest na tapecie. Słynąca z ultralewicowych postulatów polityk ma nadzieję, że obowiązująca konstytucja niedługo zostanie zmieniona.

Europoseł chciałaby, aby do konstytucji wpisano m.in. prawa zwierząt. To kolejny tego typu postulat po tym, gdy jakiś czas temu Spurek przekonywała, iż absolutnie wszyscy powinni przestać jeść mięso, bo globalne ocieplenie, a „to, co jemy, nie jest naszą prywatną sprawą”. Tylko sprawą Spurek.

Jakie dokładnie zmiany w konstytucji widziałaby Spurek? Ano takie: „Życzę nam Konstytucji, która gwarantuje prawa zwierząt i jednoznacznie broni równości i praw kobiet, osób LGBTIQ i osób z niepełnosprawnościami, która bezwzględnie chroni środowisko naturalne, która wzmacnia rolę społeczeństwa obywatelskiego, a nie partii politycznych” – napisała na Twitterze.

Spurek chce na prezydenta

Niedawno obrończyni „gwałconych krów” zadeklarowała, że rozważa start w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Spurek uważa, że Polska „zasługuje na prezydenta, a najlepiej prezydentkę, która będzie feministką i weganką”. Więcej o wizji lewicowej polityk poniżej.