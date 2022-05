76 migrantów próbowało w piątek dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi – poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Odnotowano trzy próby tzw. siłowego przekroczenia granicy. Służby białoruskie rzucały kamieniami.

Dwie próby przekroczenia granicy miały miejsce na terenie działania placówki SG w Białowieży, a jedna w Dubiczach Cerkiewnych. Nie podano, jakich narodowości byli cudzoziemcy.

„Służby białoruskie rzucały kamieniami. Przy cudzoziemcach ujawniono rękawiczki i trytytki do podpięcia concertiny” – poinformowała SG na Twitterze. Zamieściła zdjęcia przedmiotów.

W dn.06.05 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾76 cudzoziemców.

Były 3 siłowe próby nielegalnego przekroczenia granicy-2x #PSGBiałowieża i #PSGDubiczeCerkiewne

Na granicy polsko-białoruskiej trwa budowa zapory. Do końca czerwca 2022 r. obowiązuje czasowy zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Zakaz jest wprowadzony rozporządzeniem MSWiA. Taki zakaz obowiązywał także wcześniej od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022r. Od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu MSWIA podano, że zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do – jak napisano – eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Źródło: PAP