Rzecznik rządu warszawskiego Piotr Müller zapowiedział, że jutro zostanie przedstawiony projekt przepisów dot. pomocy kredytobiorcom. Rada Ministrów planuje skierować go na „szybkie” – kilkudniowe – konsultacje i wprowadzić w życie już od 1 lipca.

W poniedziałek premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki spotkał się z szefem Komisji Nadzoru Finansowego, szefem UOKiK oraz ministrami rozwoju i finansów.

– Głównym tematem były kwestie dot. przygotowania pakietu dla osób, które mają kredyty hipoteczne, a zwiększone raty kredytowe sprawiają trudności związane z ich spłatą – przekazał po spotkaniu rzecznik rządu.

Müller zapowiedział też, że szczegóły projektu dot. pomocy kredytobiorcom zostaną przedstawione we wtorek. Po kilkudniowych konsultacjach rząd ma przedstawić go w Sejmie.

– Chcemy, żeby większość z rozwiązań weszła w życie 1 lipca – oświadczył.

Rzecznik rządu warszawskiego przypomniał też podstawowe założenia projektu.

– Dwa kluczowe rozwiązania to kwestia wakacji kredytowych oraz dla osób w trudniejszej sytuacji – możliwość dopłaty do należności finansowych. Ona będzie co do zasady zwracalna, ale część środków będzie mogła być umorzona. Trzecia rzecz – kwestia zmiany w liczeniu rat kredytów. Odejście od WIBOR-u i stworzenie nowego mechanizmu liczenia odsetek. Te rozwiązania mogłyby wejść w życie od stycznia – powiedział.

Müller zaznaczył, że podczas spotkania rozmawiano m.in. o wysokości oprocentowania na lokatach. Ujawnił, że rząd przygotowuje „pewne mechanizmy, które skutecznie zachęcą banki, aby wysokości lokat były wyższe”.

O projekcie pomocy kredytobiorcom premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki mówił już pod koniec kwietnia.

– Zmuszamy sektor bankowy do skonstruowania dużo bardziej realnego i znacząco większego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – stwierdził wówczas.

– Banki będą musiały zasilić ten fundusz dodatkową kwotą w wysokości 1,4 mld zł. Będzie to 2 mld zł, co najmniej, które będą uzupełniane i które będą służyły do wsparcia tych kredytobiorców, którzy będą najbardziej tego potrzebowali – powiedział Morawiecki.

Źródła: money.pl/NCzas