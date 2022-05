Z informacji portalu lifenews.com wynika, że centra pro-life, zajmujące się opieką nad kobietami w ciąży, stały się obiektem ataków aborcyjnych aktywistów.

Nie skończyło się jednak „tylko” na aktach wandalizmu – jak wypisywanie wulgarnych haseł i gróźb na murach dwóch ośrodków w Portland i Maryland. W tym pierwszym wybito także okna.

Ponadto wielu działaczy pro-life miało w ostatnim czasie odczuć skutki agresji aborcjonistów.

Dochodziło do pobić, śledzenia i wysuwania gróźb w ich stronę. Nie obyło się również bez starć z policją. Podczas manifestacji aborcjonistów w Los Angeles dwóch policjantów zostało rannych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zamieszki w Los Angeles. Zwolennicy aborcji wyszli na ulice [VIDEO]

W ostatnich dniach doszło także do ataku na biuro organizacji Family Action w Wisconsin. Tam agresywny zwolennik aborcji wrzucił do środka koktajl mołotowa.

W rezultacie doszło do poważnych uszkodzeń jednego z pomieszczeń.

– Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś był w biurze w czasie tego zdarzenia. Stałaby mu się krzywda – podkreślała szefowa organizacji Julaine Appling.

BREAKING: Somebody vandalized and allegedly threw Molotov cocktails into Wisconsin Family Action’s — an anti-abortion rights group — Madison office, writing w/ graffiti, “If abortions aren’t safe, then you aren’t either.”

A group of Anarchists appear to have sent a message to the anti-abortion group Wisconsin Family Action late Saturday or early Sunday. (No group has claimed responsibility). pic.twitter.com/dNM3YRpvdu

— Jason Unruhe☭ (@MaoistRebelNews) May 8, 2022