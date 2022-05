Mateusz Morawiecki, szef pisowskiego rządu w Warszawie i wiceprezes PiS, na konferencji prasowej próbował wytłumaczyć, dlaczego rządzący walczą z inflacją zabiegami, które zwiększają inflację.

W swoim wystąpieniu szef pisowskiego rządu stwierdził, że działania aparatu władzy krytykują jacyś „liberałowie” z PO. W rzeczywistości najgłośniejszymi krytykami niezrozumiałych decyzji warszawskich rządzących są wolnościowcy z Konfederacji.

– Rolą rządu nie jest komentowanie decyzji banku centralnego, tylko poprzez politykę fiskalną, finansową, regulacyjną doprowadzenie do tego, aby wszystkie instrumenty polityki gospodarczej były zsynchronizowane i to staramy się robić po naszej stronie, ulżyć ludziom, to są nasze obniżki, ale tutaj już liberałowie krytykują nas, niektóre głosy z PO, że przecież to doprowadzi do zwiększenia inflacji, ale jednocześnie też chcemy, aby te środki były przeznaczane na lepiej pracujące oszczędności – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Te słowa warszawskiego polityka pokazuję, że mimo kryzysu, nie zwątpił on w słuszność lewicowego modelu gospodarczego i dalej wierzy, że etatyzmem, zapomogami i zabieraniem jednym oraz dawaniem innym, może zbudować dobrobyt. To zła informacja dla polskich obywateli, bo oznacza, że z kryzysu prędko nie wyjdziemy.