Ponad 50 proc. Polaków chce pomocy państwa dla kredytobiorców złotówkowych w związku ze wzrostem stóp procentowych. Ponadto przeszło 70 proc. badanych nie chce, aby Adam Glapiński został ponownie prezesem Narodowego Banku Polskiego. Tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Od października Rada Polityki Pieniężnej walczy z inflacją podnosząc stopy procentowe. Na początku maja stopę referencyjną podniesiono o 0,75 pkt. bazowych. Obecny poziom stóp procentowych jest najwyższy od 2008 roku i wynosi 5,25 proc.

Zmiany te najbardziej odczuwają kredytobiorcy złotówkowi, którzy wzięli kredyt na zmiennej stopie. Od października rata średniego kredytu na 300 tys. zł na 25-30 lat wzrosła bowiem o ok. 1 000 zł.

Z sondażu United Surveys wynika, że przeszło połowa ankietowanych chce, aby państwo pomogło kredytobiorcom w związku z podwyżką stóp procentowych. 26,2 proc. badanych uważa, że państwo zdecydowanie powinno pomóc, a 32,6 proc. – że raczej powinno.

Odmiennego zdania jest 32,2 proc. ankietowanych. Z tego 8,7 proc. uważa, że państwo zdecydowanie nie powinno pomagać kredytobiorcom.

Zdania w tej sprawie nie ma 9,1 proc. badanych.

Przypomnijmy, że we wtorek ma zostać przedstawiony projekt przepisów dot. pomocy kredytobiorcom. Rada Ministrów planuje skierować go na „szybkie” – kilkudniowe – konsultacje i wprowadzić w życie już od 1 lipca.

– Dwa kluczowe rozwiązania to kwestia wakacji kredytowych oraz dla osób w trudniejszej sytuacji – możliwość dopłaty do należności finansowych. Ona będzie co do zasady zwracalna, ale część środków będzie mogła być umorzona. Trzecia rzecz – kwestia zmiany w liczeniu rat kredytów. Odejście od WIBOR-u i stworzenie nowego mechanizmu liczenia odsetek. Te rozwiązania mogłyby wejść w życie od stycznia – przytoczył główne założenia projektu rzecznik rządu warszawskiego Piotr Müller.

W badaniu United Surveys pytano także o Adama Glapińskiego. W tym roku bowiem kończy się jego kadencja jako prezesa NBP. Prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Kaczyński chcą powołać go na kolejną kadencję. Przesuwa się jednak termin głosowania nad przyszłością Glapińskiego.

Z sondażu natomiast wynika, że przeciwnego zdania jest zdecydowana większość badanych. Aż 71 proc. z nich nie chce bowiem Adama Glapińskiego na kolejną kadencję – z czego 52 proc. „zdecydowanie nie”.

Tylko 19 proc. chce ponownego wyboru Glapińskiego na prezesa NBP. 10 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Badani ocenili także, czy Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej skutecznie walczą z inflacją, która w kwietniu wyniosła aż 12,3 proc. Zdaniem 72,4 proc. badanych – nie radzą sobie. Przeciwnego zdania jest tylko 20 proc. ankietowanych. 7,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Źródło: RMF24