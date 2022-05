Kreml wciąż planuje zająć Kijów, zorganizować nowy twór państwowy, by następnie przyłączyć go do Federacji Rosyjskiej – powiedział w środę Ołeksij Hromow, zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

„Za prawdopodobne następne działania nieprzyjaciela uważamy próby przejęcia kontroli nad terytorium obwodów odeskiego, mikołajowskiego i częściowo zaporoskiego, utworzenie korytarza lądowego do regionu naddniestrzańskiego Republiki Mołdawii, zajęcie terytorium centralnej Ukrainy, zdobycie Kijowa, inscenizowanie wyborów do władz ustawodawczych i wykonawczych z doprowadzeniem do władzy sił prorosyjskich, utworzenie nowego podmiotu państwowego i włączenie go do Rosji” – oświadczył Hromow.

„W ten sposób wróg będzie próbował osiągnąć swój strategicznie polityczny cel. Ale to są jego pomysły, (…) które napotykają na nasze przeciwdziałanie” – zastrzegł przedstawiciel dowództwa ukraińskiej armii.

