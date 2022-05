Watykański substytut ds. ogólnych Sekretariatu Stanu Watykanu arcybiskup Edgar Pena Parra wezwał w Fatimie podczas piątkowych uroczystości 105. rocznicy objawień maryjnych wskazał na znaczenie modlitwy i prawdziwego życia w Kościele. W obchodach tych bierze udział ponad 100 tys. wiernych, w tym kilkuset pielgrzymów z Polski.

“Bóg odnawia wszystko. Zwróćmy się do niego”, powiedział wenezuelski duchowny, wskazując na znaczenie modlitwy i prawdziwego życia w Kościele. Zaznaczył, że musi ono opierać się o “codzienne wdrażanie w życie czynami słów Boga” oraz o rozmowę z Nim. Dodał, że w rękach Boga znajdują się losy świata i to On może zakończyć wojnę i odnowić świat.

Abp Pena Parra przypomniał, że przed 40 laty w Fatimie miała miejsce pierwsza wizyta św. Jana Pawła II, która miała przede wszystkim wymiar modlitewny. Dodał, że pochodzący z Polski papież u początku swego pontyfikatu wzywał cały świat do porzucenia obaw. “Nie lękajcie się!”, powtórzył wenezuelski duchowny.

Podczas rozpoczętych w czwartek wieczorem modlitw w Fatimie pielgrzymi z całego świata modlą się o pokój na Ukrainie. Władze portugalskiego sanktuarium ogłosiły podczas uroczystości, że niebawem przekażą bazylice archikatedralnej we Lwowie figurkę Matki Bożej Fatimskiej.

Zarówno rektor sanktuarium fatimskiego ks. Carlos Cabecinhas, jak i biskup diecezji Leiria-Fatima Jose Ornelas podkreślali na konieczność modlitwy o pokój na świecie.

Obaj portugalscy duchowni zaznaczyli, że choć ofiarą wojny jest Ukraina, to jednak wskazali na potrzebę modlitwy za wszystkich poszkodowanych w tym konflikcie, również za Rosjan.

