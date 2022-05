Ogień został ugaszony, ale akcja poszukiwacza trwa, zatem liczba ofiar może jeszcze się zwiększyć.

Pożar wybuchł późnym popołudniem w zachodniej część miasta.

Według doniesień mediów ponad 40 osób jest poparzonych i trafiło do szpitala. 25 osób doznało innych obrażeń, m.in. wyskakując z okien budynku.

Straż pożarna poinformowała, że uratowała 60-70 osób. Strażacy podkreślają jednak, że jedno z pięter budynku nie zostało jeszcze przeszukane, zatem liczba ofiar śmiertelnych może być większa.

#BreakingNews The death toll has jumped to 26 in the fire in #Delhi's #Mundka. It was a commercial building housing a CCTV camera & WiFi manufacturing unit. pic.twitter.com/FBTKoZVhkx

— Manoj Gupta (@PassionForNews) May 13, 2022