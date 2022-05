W samolotach odlatujących z Włoch utrzymany zostanie obowiązek noszenia maseczek.

Strona włoska wyjaśniła to w związku z decyzją Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób o tym, że od 16 maja na lotniskach oraz podczas lotu pasażerowie nie będą mieli obowiązku noszenia maseczek.

We Włoszech jednak z powodu Covid-19 wymóg noszenia maseczek Ffp2 we wszystkich środkach transportu, także w samolotach, obowiązywać będzie do 15 czerwca – zdecydował wcześniej rząd.

Nowe europejskie reguły przewidują, że jeśli w krajach odlotu bądź docelowym wymagane są maseczki w transporcie publicznym, przewoźnicy powinni prosić pasażerów i załogę o ich założenie także po 16 maja. W innych przypadkach należy zaś zachęcać do zakładania maseczek z rekomendacją, że powinny być to te modelu Ffp2.

