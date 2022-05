Nie osiągnęliśmy porozumienia z Turcją w sprawie naszego ewentualnego członkostwa w NATO, rozmowy będą kontynuowane na szczeblu dyplomatycznym – oznajmiła w niedzielę szefowa MSZ Szwecji Ann Linde.

Linde spotkała się w sobotę wieczorem w Berlinie w ramach nieformalnych konsultacji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO ze swoim odpowiednikiem z Turcji Mevlutem Cavusoglu.

Cavusoglu przed rozmowami z Linde skrytykował wsparcie Szwecji i Finlandii dla bojowników z organizacji Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), nazywając je „oburzającym i nie do przyjęcia”.

Szefowa szwedzkiej dyplomacji podkreśliła w rozmowie z telewizją SVT, że przekazała stronie tureckiej jasne stanowisko Szwecji. „Uważamy PKK za organizację terrorystyczną, ale jak wielu innych sojuszników NATO prowadzimy rozmowy z innymi organizacjami kurdyjskimi” – stwierdziła.

W piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że Finlandia i Szwecja oferują schronienie dla organizacji terrorystycznych i Ankara nie podziela pozytywnego zdania na temat możliwego przystąpienia tych krajów do NATO. Sprzeciw Turcji mógłby zablokować ich wejście do Sojuszu, ponieważ rozszerzenie organizacji wymaga jednomyślnej zgody jej członków.

W niedzielę wieczorem rządząca Szwecją Partia Robotnicza – Socjaldemokraci ma ogłosić swój stosunek do wejścia do wejścia Szwecji do NATO.



(PAP)