Zmierzamy w kierunku endemii COVID-19, czyli stałego występowania choroby na danym terenie, jednak bez wywoływania tak negatywnych skutków, jakie powoduje epidemia – powiedział „Gościowi Niedzielnemu” minister zdrowia Adam Niedzielski.

W wywiadzie można też przeczytać o konieczności regularnych badań, skutkach pandemii i opiece zdrowotnej nad uchodźcami z Ukrainy.

Niedzielski o czwartej dawce szczepionki

– Czekamy na decyzję Europejskiej Agencji Leków (EMA – red.) – powiedział minister pytany o czwartą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Dodał, że jak do tej pory nie ma informacji, żeby producenci złożyli wnioski z badań klinicznych dotyczące skuteczności czwartej dawki.

– Daliśmy zielone światło do szczepień czwartą dawką dla grup największego ryzyka, czyli osób powyżej 80. roku życia i z upośledzoną odpornością – przekazał.

Dług zdrowotny po pandemicznych decyzjach i zamknięciu służby zdrowia. Niedzielski mówi teraz o profilaktyce

Pytany o dług zdrowotny Polaków, który powstał w wyniku pandemii, nakreślił strategię rządu. O skutkach rządowej polityki nie wspomniał.

– Ta strategia zakłada kilka kluczowych elementów. Pierwszy z nich, który w zasadzie już zastosowaliśmy, to zlikwidowanie limitów przyjęć do specjalistów, co oznacza nie tylko kwestię konsultacji medycznych, lecz także uwolnienie bardziej zaawansowanej diagnostyki – bo płacimy za każde nadwykonanie. Kolejny element to inwestycje w profilaktykę – podkreślił.

Oznaczać ma to m.in. redefinicję programu „Profilaktyka 40+”.

– Chcemy też wprowadzić kolejny program profilaktyczny o roboczej nazwie 'Ruch na receptę’, którego założenia przygotowujemy wspólnie z Krajową Izbą Fizjoterapeutów – dodał.