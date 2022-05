75. Festiwal Filmowy w Cannes trwa od 17 maja. Podczas 12 dni dorocznego święta kinematografii zaprezentowanych zostanie 20 filmów.

Na Lazurowym Wybrzeżu nie obyło się jednak bez skandalu. W piątek, podczas wieczoru filmowego przed Pałacem Festiwalowym w Cannes, doszło do incydentu.

Na czerwonym dywanie pojawiła się kobieta, która w pewnym momencie zdarła z siebie sukienkę. Jak się okazało, nie miała pod nią wiele, oprócz niebieskiej i żółtej farby oraz napisu. Ponadto na brzuchu i pośladkach miała odciśnięte czerwoną farbą ślady dłoni.

Na ciele aktywistki widniał napis: „Stop raping us” (ang. „przestańcie nas gwałcić”). Kobieta ponadto krzyczała. Miała w ten sposób zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację kobiet na Ukrainie.

Ostatecznie jednak jeden z ochroniarzy okrył ją marynarką i wyprowadził z czerwonego dywanu.

Naked Ukrainian protester crashes Cannes red carpet for premiere of George Miller's Three Thousand Years of Longing to protest against Russia troops raping the country's women pic.twitter.com/G3msrtnVmb

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 20, 2022