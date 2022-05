„Gwardziści zniszczyli sprzęt przeciwnika, którego użyto do zniszczenia mostu Pawłohradzkiego (przez rzekę Doniec) i ostrzeliwania Siewierodoniecka. Dziękujemy rosyjskim propagandystom za wskazówkę” – napisał Hajdaj na Facebooku.

Szef władz obwodowych opublikował nagranie z powietrza ze zniszczenia rosyjskiego pojazdu, a także zrzut ekranu z reportażu rosyjskiej telewizji państwowej.

The head of the Lugansk OVA Serhiy Gaidai reported about the instant karma that overtook the Rashists.

According to him, our heroes managed to destroy enemy equipment thanks to a tip from… Kremlin propagandists! pic.twitter.com/KRRKC59BNR

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 21, 2022