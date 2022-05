Dr Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego i członek partii Razem, chce wprowadzenia dochodu gwarantowanego. Dr Sławomir Mentzen (KORWiN) bezlitośnie rozprawia się z mrzonkami lewicowca na Twitterze.

Szlinder jest jedną z osób, które są odpowiedzialne za eksperyment, który ma zostać przeprowadzony na Warmii i Mazurach. Chodzi o to, by każda osoba w wieku produkcyjnym dostawała 1300 złotych miesięcznie.

Pisaliśmy o tym szerzej: Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce. Socjalistyczny eksperyment na Warmii i Mazurach potrwa 2 lata

W rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM „ekspert” tłumaczył, skąd chce wziąć na to pieniądze. M.in. od banków. Lewicowiec nie widzi w tym problemu, bo twierdzi, że banki po prostu wytwarzają pieniądze z niczego.

Z tego typu rojeniami w mediach społecznościowych rozprawia się ekspert Konfederacji ds. ekonomii – dr Sławomir Mentzen.

– Zadanie dla ucznia z podstawówki. Załóżmy, że wprowadzono podatek dochodowy w wysokości 50% oraz gwarantowany dochód dla wszystkich. Policz, ile wynosić będzie bezrobocie? – pisze ekonomista na Twitterze.

Chwilę później wolnościowiec wraca do tematu.

– Potyczki lewicy z matematyką. 1000 zł dochodu gwarantowanego na Polaka, to ponad 450 mld zł rocznie. Żeby to sfinansować z PIT, musiałby on wynosić z 80%. Przy założeniu, że ktoś by go płacił – napisał.

– Widać, że dr Szlinder skończył promujący wenezuelską szkołę ekonomii UE w Poznaniu :D – dodał.