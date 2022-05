Francuski Najwyższy Urząd Zdrowia (HAS) zalecił we wtorek w komunikacie szczepienia lekarzy oraz innych osób mających styczność z potwierdzonym przypadkiem małpiej ospy. We Francji do tej pory potwierdzono trzy przypadki tej choroby.

HAS zaleca szczepienie osób, które kontaktowały się z zakażonymi wyłącznie szczepionkami trzeciej generacji, takimi jak duńska szczepionka Imvanex firmy Bavarian Nordik.

Ten rodzaj szczepionki daje – według HAS – lepsze wyniki niż szczepionki pierwszej i drugiej generacji, którymi szczepiono przeciwko ospie we Francji w latach 80.

HAS wskazuje, że najlepiej podawać szczepionkę w ciągu 4 dni po kontakcie z chorym lub co najwyżej 14 dni później w dwóch dawkach, lub w trzech dawkach u osób z obniżoną odpornością, w odstępach co 28 dni.

