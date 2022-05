Portal Nexta opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie z udziałem Ramzana Kadyrowa.

Kadyrow zagroził atakiem na Polskę.

– Ukraina to już zamknięta kwestia. Interesuje mnie Polska. Po Ukrainie, jeśli pojawi się rozkaz, pokażemy, co potrafimy zrobić w sześć sekund. (Polacy), lepiej zabierzcie swoją broń od najemników – słyszymy na nagraniu.

Lider Czeczenów zażądał również od Polski przeprosin „za sytuację z ambasadorem Rosji”. – Nie zostawimy tego bez odpowiedzi – rzucił lider czeczeńskich bojowników.

⚡️Kadyrov said that he plans to attack Poland

“Ukraine is already a closed issue. I'm interested in #Poland. After #Ukraine, if there is an order, we will show what we are capable to do in 6 seconds. Better take your weapons (Poles) from the mercenaries.” pic.twitter.com/WLesxJjX2b

— NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2022