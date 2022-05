Na przedmieściach stolicy Szwecji Sztokholmu znaleziono zwłoki nastolatki. Rodzina twierdzi, że dziewczynka popełniła samobójstwo, lecz śledczy mają poważne wątpliwości. Sugerują, że mogło dojść do tzw. zabójstwa honorowego.

Śmierć 14-latki została zgłoszona odpowiednim organom 19 maja. Rodzina przekonywała, że dziewczynka popełniła samobójstwo.

Jednak dzień później policja aresztowała trzech członków rodziny zmarłej nastolatki. Śledczy po wstępnym zbadaniu sprawy zaczęli podejrzewać, że mogło dojść do zabójstwa honorowego.

Sprawa jest rozwojowa i cały czas trwa dochodzenie. Dlatego – przekonują śledczy – nie można podać więcej szczegółów.

Według gazety „Expressen”, o morderstwo honorowe oskarżeni zostali matka, brat (nieletni) i kuzyn ofiary. Ich zeznania miały się znacznie różnić, a koroner stwierdził, że wersje przedstawiane przez rodzinę kompletnie nie pasują do obrażeń zmarłej dziewczynki.

Światło na sprawę rzucili także pracownicy szkoły, do której uczęszczała 14-latka. Ta miała ostatnio spędzać wolny czas po lekcjach ze znajomymi z klasy, o co duże pretensje miała rodzina. Gdy 19 maja nie pojawiła się w szkole, zaniepokojeni nauczyciele skontaktowali się z rodziną. Ci odpowiedzieli, że dziewczynka jest chora. Kilka godzin później do szkoły dotarła druzgocąca wiadomość o śmierci nastolatki.

Wiadomo, że cała rodzina pochodzi z Etiopii, a na przedmieściach Sztokholmu zamieszkała trzy lata temu.

Obrońcy zatrzymanych nie komentują sprawy. Zapewniają jedynie o niewinności swoich klientów.

Sprawa jest na tyle głośna w Szwecji, że głos zabierają politycy. Są oburzeni i zszokowani, choć to nie pierwsze zabójstwo honorowe w słynącej z polityki multi-kulti Szwecji.

„Kultura honoru i prawo mężczyzn do decydowania o życiu żon, sióstr, dziewczyn i córek jest hańbą dla naszego społeczeństwa. Nie ma na to miejsca w Szwecji i nie ma dla tego usprawiedliwienia, czy to religijnego, czy kulturowego” – napisała liderka Partii Centrum Annie Loof.

Do sprawy odniosła się również liderka koalicyjnej partii Moderates Ulf Kristersson. „Każda dziewczyna w Szwecji ma prawo do wolności i równości, naszym cholernym obowiązkiem jest chronić to prawo” – napisała na Facebooku.

Hederskulturen och rätten män tar sig att bestämma över fruars, systrars, flickvänners och döttrars liv är en skamfläck för vårt samhälle. Det har ingen plats i Sverige och det finns inga ursäkter, vare sig påstått religiösa eller kulturella. Läs längre: https://t.co/vYSzL620sk pic.twitter.com/JZhR5xs9Sj — Annie Lööf (@annieloof) May 22, 2022

Zabójstwo honorowe jest dość powszechne w świecie islamu. Rodzina, która dopuszcza się zbrodni, tłumaczy to potrzebą „zmycia hańby” za niewłaściwe zachowanie członka rodziny.

W przeważającej większości ofiarami zabójstwa honorowego padają kobiety. Powody bywają różne – wybór niewłaściwego partnera, przed i pozamałżeńskie kontakty seksualne, zbyt „zachodni” styl ubierania się, porzucenie wiary, homoseksualność czy nawet utrzymywanie przyjacielskich relacji z – uznanymi arbitralnie przez członków rodziny – niewłaściwymi osobami.