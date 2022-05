Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,636 mln osób – poinformowała w piątek Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 22,1 tys. osób.

Jak poinformowała SG, w czwartek do Polski z Ukrainy wjechało 22,1 tys. osób – to wzrost o 2 proc. względem statystyk ze środy. Natomiast w piątek do godziny 7 rano przybyło 6,4 tys. osób – wzrost 8,3 proc. w stosunku do danych z czwartkowego poranka.

W piątek mija 93. dzień wojny na Ukrainie.

Od 9 maja do kraju wróciło 120 tys. osób więcej, niż z niego wyjechało

Od 9 do 25 maja liczba osób wracających na Ukrainę przez zachodnią granicę przekroczyła liczbę osób wyjeżdżających z kraju; napływ netto obywateli wyniósł w tym okresie 120 tys. osób, co stanowi najwyższy wskaźnik od początku rosyjskiej inwazji – podała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy, cytowana przez agencję Interfaks-Ukraina, .

W środę Ukrainę opuściło prawie 35 tys. osób, powróciło 40 tys. Dzień wcześniej z kraju wyjechało 32 tys. osób, a wróciło do niego 37 tys. Ukraińców.

Według Służby Granicznej „zauważalna jest tendencja zwiększania się liczby osób powracających do kraju”.

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR) poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji Ukrainę opuściło ponad 6,6 mln osób; według danych ukraińskiej straży granicznej od 28 lutego do kraju wróciło łącznie ponad 2,1 mln Ukraińców.

Źródło: PAP