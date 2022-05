Tymczasem były prezydent USA Donald Trump brał udział w dorocznej konwencji Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego (NRA), która przypadkowo odbywała się w tym samym stanie, w którym leżu Uvalde, gdzie doszło do ostatniej masakry.

Donald Trump poszedł pod prąd i wezwał w piątek 27 lutego do… „uzbrajania obywateli”, by ci mogli prowadzić walkę „ze złem w naszym społeczeństwie”.

Do tego zła zaliczył „przerażającą masakrę w szkole w Teksasie”. Przypomnijmy, że zginęło w niej 19 dzieci i dwoje nauczycieli.

„Istnienie zła w naszym społeczeństwie nie jest powodem do rozbrajania praworządnych obywateli” – mówił były prezydent i dodał – „istnienie zła jest powodem uzbrojenia praworządnych obywateli”.

Trump oskarżył Joe Bidena i Partię Demokratyczną o polityczne wykorzystywanie „łez pogrążonych w żałobie rodzin” w celu próby uchwalenia swoich pomysłów rozbrajających Amerykanów.

"We will prevail. As our Bill of Rights says in those clear and immortal words: 'The right of the People to keep and bear arms shall not be infringed.'"

Wezwaniom do ograniczenia możliwości posiadania broni palnej, konserwatyści przeciwstawiają program poprawy leczenia osób z problemami psychicznymi.

Donald Trump wezwał do zwiększenia bezpieczeństwa w amerykańskich szkołach, sugerując instalowanie „solidnych ogrodzeń” i wykrywaczy metali przed placówkami, a także uzbrajania nauczycieli.

Na tej samej konwencji National Rifle Association (NRA), senator Ted Cruz z Teksasu orzekł, że konfiskata lub zakaz posiadania broni w Stanach Zjednoczonych doprowadzi wręcz do wzrostu przestępczości.

No matter the horror, Texas’s response to evil has always been one of unity, strength, and resilience.

Uvalde is strong. Texas is strong. The entire country stands alongside the families grieving in Uvalde. pic.twitter.com/na0AaIJNFu

— Ted Cruz (@tedcruz) May 27, 2022