Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Egipcie, po rozmowie z prezydentem Abd al-Fattahem as-Sisim, poruszył temat sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Moja obecność w Kairze to pierwsza wizyta polskiego prezydenta od 1992 r, od czasu kiedy był tutaj pan prezydent Lech Wałęsa, więc to już 30 lat. Wierzę w to, że rozpoczyna ona nową erę wzajemnych relacji między Polską a Egiptem. Zaprosiłem pana prezydenta do Warszawy, mam nadzieję, że niedługo tę wizytę uda się zrealizować – powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej w Kairze.

Duda przekazał, że rozmawiał z as-Sisim o „rozwoju współpracy gospodarczej, militarnej, rolniczej i o potencjalnych możliwościach eksportu polskiej żywności”.

Pojawił się także temat wojny na Ukrainie i rosyjskiej agresji. – Rosja narusza dziś wszelkie zasady prawa międzynarodowego w tym zakresie. Trzeba pokojowymi metodami doprowadzić do zakończenia tego konfliktu zbrojnego, ale muszą być one, pomijając kwestie sankcji, które muszą być ustanawiane przeciwko Rosji, jako agresorowi przeciw wypracowane z udziałem Ukrainy – mówił prezydent Duda.

Warszawski polityk wskazał, że jakiekolwiek rozmowy o zakończeniu wojny na Ukrainie muszą być zgodne z wolą Ukraińców. – Nie wyobrażamy sobie w Polsce i w naszej części Europy, aby do jakiegokolwiek rozwiązania pokojowego doszło bez aprobaty i udziału Ukrainy – stwierdził.

Sytuacja na Ukrainie sprawiła, że Polska jest w trudnej sytuacji pod kątem bezpieczeństwa energetycznego. Ten temtat również pojawił się na konferencji.

– Rozmawialiśmy o sytuacji energetycznej, która wynika z uwarunkowań związanych z wprowadzaniem rozwiązań chroniących klimat, zapobiegających na przyszłość zmianom klimatu, ale także wynikających z wojny w Ukrainie – mówił Andrzej Duda.

– Poruszyliśmy z prezydentem Egiptu temat współpracy w zakresie sprzedaży przez Egipt gazu skroplonego LNG. Polska dysponuje terminalem w Świnoujściu, który rozbudowujemy, w przyszłości planujemy także zlokalizowanie pływającego kolejnego gazoportu, prawdopodobnie w porcie w Gdańsku. Uważamy Egipt za bardzo przyszłościowego partnera i również absolutnie wpieramy negocjacje, które toczą się teraz pomiędzy Egiptem a Komisją Europejską w zakresie dostarczania gazu skroplonego do Unii Europejskiej – kontynuował najwyższy polski urzędnik.

