Brytyjski „Independent” donosi, że dni Władimira Putina są policzone. Powołując się na anonimowego szpiega gazeta stwierdza, że rosyjskiemu przywódcy „zostały nie więcej niż -3 lata życia”. Dziennik ujawnił też, na co ma chorować prezydent Federacji Rosyjskiej.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę mnożą się doniesienia o złym stanie zdrowia Władimira Putina. Przybywa też anonimowych źródeł mówiących o jego ciężkiej chorobie.

Tym razem brytyjski „Independent” donosi, że anonimowy oficer FSB miał przekazać byłemu rosyjskiemu szpiegowi Borisowi Karpichkovowi, że Putin traci wzrok. Prezydent Rosji ma też cierpieć z powodu bólu głowy.

– Boli go głowa i gdy pojawia się w telewizji, to potrzebuje dużych kartek papieru z tekstem swojego przemówienia, by pamiętać co ma do powiedzenia. Ma naprawdę słaby wzrok – na jednej kartce mieści się maksymalnie kilka zdań – twierdził ów anonimowy szpieg, cytowany przez brytyjskie medium.

Co więcej, dziennik podkreślił, że kończyny Putina mają drżeć w niekontrolowany sposób, co widać było podczas kwietniowego spotkania z Siergiejem Szojgu. Zostało to uwiecznione na filmiku opublikowanym kilka tygodni temu przez Kreml.

Na nagraniu tym widać m.in., że Putin kurczowo trzymał się stołu. Widoczne było też stukanie nogą. Ponadto twarz rosyjskiego przywódcy była wyraźnie opuchnięta.

W maju magazyn „New Lines” ujawnił treść rozmów zbliżonego do Kremla rosyjskiego oligarchy. Ma z nich wynikać, że prezydent Federacji Rosyjskiej „ciężko chory na raka krwi”. Pojawiały się też domniemania, że Putin cierpi na chorobę Parkinsona.

Christopher Steele, były urzędnik brytyjskiego wywiadu, twierdził natomiast, że Putin opuścił wiele spotkań, by w tym czasie poddawać się leczeniu. – Spotkania rady bezpieczeństwa, które mają trwać ponad godzinę, w rzeczywistości są podzielone na kilka sekcji. Ciągle towarzyszy mu zespół lekarzy – mówił w rozmowie z radiem LBC.

Źródła: Independent/RMF24/NCzas