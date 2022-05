Zbliża się 70-lecie panowania Elżbiety II w Wielkiej Brytanii. Antyrojalistyczne środowiska stwierdziły, że to dobry moment, by zaatakować instytucję monarchii.

Grupa radykalnych demokratów działająca jako „Republic” zebrała 43 tys. funtów, które wydała na zalanie Wielkiej Brytanii billboardami uderzającymi w monarchię. A to wszystko na chwilę przed platynowym jubileuszem królowej Elżbiety II.

Na plakatach widzimy hasło „Make Elizabeth the Last”, czyli „uczyńmy Elżbietę ostatnią”. Dyrektor naczelny organizacji, Graham Smith, powiedział, że jest to „absolutnie właściwy czas, aby poruszyć tę kwestię i skłonić ludzi do debaty na temat przyszłości monarchii”.

Osoby stojące za akcją chcą obalić ród panujący i wprowadzić w Wielkiej Brytanii pełną demokrację. Obecnie monarcha i tak ma ograniczoną władzę, ale jednak panuje, a w momentach kryzysowych jego władza się zwiększa i może zapewnić Wielkiej Brytanii balans niezależny od zmieniających się rządów.

Radykalni demokraci chcą jednak zastąpić monarchów obieralnymi urzędnikami – na przykład prezydentem.

Akcja jest też popularyzowana w mediach społecznościowych, gdzie cieszy się poparciem głównie lewicowej młodzieży.

Najnowsze dane z YouGov, który śledzi opinię publiczną, pokazują, że 61 proc. osób w Wielkiej Brytanii popiera monarchę, podczas gdy 24 proc. wolałoby mieć wybieralną głowę państwa.

Inaczej wygląda sytuacja w pokoleniu dwudziestolatków. Tu jedynie 46 proc. popiera monarchię, a 31 proc. wolałoby wybierać głowę państwa w wyborach.

Miejmy nadzieję, że brytyjska monarchia przetrwa te burzliwe czasy, bo mimo wielu wad, jest przykładem na to, że monarchia może być systemem dobrze działającym w 21 wieku i daje nadzieję na przywrócenie monarchii w innych państwach.

Źródło: BBC, Twitter