Bogna Janke nie jest już sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Kończy współpracę z Andrzejem Dudą po niespełna roku.

Janke została prezydencką minister 13 lipca 2021 roku. Została wówczas powołana przez Dudę na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za dialog społeczny.

Wraz z końcem maja odchodzi ze stanowiska. Wydała obszerne i pełne poprawności oświadczenie, w którym nie zdradza jednak powodów odejścia. Na dobrą sprawę nie wiadomo nawet, czy była to decyzja Janke czy prezydenta lub bliskich mu osób.

„Dialog społeczny i pomoc humanitarna to najważniejsze sprawy, którymi zajmowałam się jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Do prezydenta Andrzeja Dudy zgłosiłam się na początku 2021 roku z propozycją pokierowania biurem prasowym Kancelarii. Przedstawiłam diagnozę, którą Pan Prezydent ocenił jako trafną i poprosił o przygotowanie propozycji zmian. Zadanie wykonałam, zostałam powołana jednak nie do obsługi medialnej, ale do spraw społecznych” – czytamy w długim oświadczeniu Janke.

„Wybuch wojny w Ukrainie w lutym tego roku i kryzys humanitarny z nią związany odłożyły na bok wszystkie inne sprawy, zarówno zawodowe, jak i osobiste. Projekty pomocowe musiały poczekać. Ja zrezygnowałam z zaplanowanego wcześniej urlopu, na który miałam rozpocząć w dniu wybuchu wojny. Niemal utonęłam w sprawach związanych z pomocą dla uchodźców. Ludzie dzwonili, pisali i przychodzili bez względu na porę dnia i nocy” – tak z perspektywy byłej już sekretarz stanu wyglądały ostatnie tygodnie.

Na koniec Janke wymieniła naście nazwisk, którym pragnie podziękować za współpracę. „Praca i znajomość z Wami była dla mnie przyjemnością, zaszczytem i ważnym życiowym doświadczeniem. Dziękuję i do zobaczenia!” – podsumowała.

