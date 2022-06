Waldemar Kraska w „Sednie Sprawy” Radia Plus mówił o pomocy medycznej, której polska służba zdrowia udziela Ukraińcom uciekającym przed wojną. Wiceminister zdrowia w pisowskim rządzie zdradził też, ile ukraińskich dzieci urodziło się w Polsce.



– Mam takie dane, które pokazują, że najczęściej te osoby, które są w tej chwili hospitalizowane, to są osoby z chorobami nowotworowymi, który w tym pierwszym okresie konfliktu, przyjechały do Polski, ponieważ nie mogły prowadzić terapii onkologicznej u siebie, ona musiała być kontynuowana, więc te osoby są u nas – wiceminister zdrowia w pisowskim rządzie.

Poza osobami, które przybywają do nas ranne lub chorują na jakieś choroby typu rak, w Polsce pojawiają się także ciężarne kobiety. Warszawski polityk podzielił się danymi dotyczącymi urodzeń ukraińskich dzieci w Polsce.

– Taką drugą grupą dość ciekawą, którą w tej chwili mamy w szpitalach, to są młode kobiety w ciąży albo urodziły dziecko. To jest ponad 200 osób w tej chwili jest w naszych szpitalach, prawie 2,5 tys. młodych Ukraińców juz się urodziło w naszym kraju – poinformował Waldemar Kraska w „Sednie Sprawy” Radia Plus.

