Lockdown przestał obowiązywać o północy z wtorku na środę. Na ulice wrócił ruch samochodowy, piesi i biegacze pojawili się ponownie na chodnikach i deptakach, a komunistyczne władze, jak pisze agencja AP, oficjalnie ogłosiły sukces blokady i podziękowały mieszkańcom za ich „wsparcie i wkład” podczas walki z pandemią.

Od środy przywrócono także pełne połączenia autobusowe i kursowanie metra w Szanghaju, a następnie uruchomione zostaną połączenia kolejowe z resztą Chin. Mimo to ponad 500 tys. osób w tym 25-milionowym mieście pozostaje nadal zamkniętych lub w wyznaczonych strefach kontrolnych, ponieważ przypadki zakażeń są nadal wykrywane.

Jak informowaliśmy w środę obraz Szanghaju po otwarciu przypomina bardziej „nową normalność”, niż wolność. Podstawowym wymogiem jest noszenie maseczek i jak najczęstsza dezynfekcja.

Mimo zakończenia surowego lockdownu, obowiązuje wiele restrykcji. Nie wolno spożywać posiłków w restauracjach, w sklepach obowiązuje limit 75 procent pojemności, a siłownie ciągle nie zostały otwarte.

Innym problemem dla mieszkańców jest konieczność testowania. Negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 72 godzin konieczny jest, aby móc korzystać z transportu publicznego i wchodzić do różnych budynków.

Punkty testowania przeżywają prawdziwe oblężenie, a mieszkańców, którzy muszą wykonać test, by normalnie funkcjonować czekają wielogodzinne kolejki.

Władze zbudowały 15 tysięcy punktów testowania i przeszkoliły tysiące pracowników do pobierania wymazów, mimo to powszechne są długie kolejki osób oczekujących na wykonanie testu. Frustrację spowodowaną czasem oczekiwania pogłębia upał dochodzący do 31 stopni.

Jedna z osób zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie znaku ostrzegającego przed 4,5-godzinnym czasem oczekiwania. Inni ludzie twierdzili, że stali w kolejkach po dwie godziny.

– Wyszłam z koszmaru zamknięcia tylko po to, by wejść w 72-godzinny koszmar testów PCR – powiedziała jedna z mieszkanek Szanghaju.

Shanghai requires a 72-hour PCR test result for using public transport and entering places like malls etc.

The long and winding lines are going to be a routine now. And the city is only going to get hotter and wetter.

Took me 42 minutes today. pic.twitter.com/0zIMAjKV7J

— Bibek Bhandari (@bibekbhandari) June 2, 2022