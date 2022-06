Po konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski ruszył z „pełną mobilizacją” do mediów społecznościowych. Opublikował zdjęcie i nadział się na ostrą ripostę wyborcy (byłego?) PiS-u.

W sobotę w Markach odbyła się konwencja PiS-u. Podczas imprezy przemawiał tylko prezes partii Jarosław Kaczyński. Wszyscy zgromadzeni udawali zachwyconych i oczarowanych.

Na kanwie tych uniesień zdjęcie w sieci postanowił opublikować wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Ten, oprócz politykowania, jest także lekarzem. Pokazał więc swoją twarz prosto ze szpitala. Nie miał założonej maski, choć władza PiS-u do końca wakacji przedłużyła obowiązek maskowania w szpitalach czy aptekach.

Nie jest to pierwszy raz, gdy władza nie przestrzega epidemicznych zaleceń, które sama wydała, i za których nieprzestrzeganie policja z uporem maniaka karze. Na brak maski Karczewskiego zwracają uwagę internauci. Jeden z nich, podpisujący się „profesor Jan”, znany jako – teraz już chyba były – wyborca PiS-u, w ostrych słowach napisał, co sądzi o tej obłudzie.

„Widzę ze pan bez maski a w szpitalu a za to samo wyrzucają z aptek i szpitali. Władza może więcej czy tylko pacjentów straszycie i dojeżdżacie maskami? Miał pan taka piękną przyłbice od kosiarki marki Husqvarna i paradował pan w niej po szpitalu – co się z nią stało?” – pyta uszczypliwie internauta Karczewskiego i nie był to jedyny komentarz odnoszący się do braku maski.

„A gdzie maseczka? Halo!!!”, „Gdzie masz chłopie maskę? Przecież podobno są obowiązkowe w placówkach medycznych” – to kolejne z komentarzy zyskujących najwięcej polubień.

„A gdzie jest maska? Gdzie? To jest zdjęcie ze szpitala, zwykły Kowalski ma obowiązek tam się maskować. Elita widzę rządzi się swoimi prawami. Obrzydliwe” – i jeszcze jedna odpowiedź pod adresem Karczewskiego.

Widzę ze pan bez maski a w szpitalu a za to samo wyrzucają z aptek i szpitali. Władza może więcej czy tylko pacjentów straszycie i dojeżdżacie maskami?

Mial pan taka piękna przyłbice od kosiarki marki Husqvarna i paradował pan w niej po szpitalu – co się z nia stało? — profesor Jan 🇵🇱 (@profesor_Jan) June 5, 2022