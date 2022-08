REKLAMA

Jacek Wilk, polityk Konfederacji i Partii KORWiN, nie wierzy w samobójstwo Andrzeja Leppera. W dniu rocznicy śmierci wicepremiera napisał o tym w swoich mediach społecznościowych.

„Gdybym miał kiedyś wpływ na nominację/mianowanie/powołanie lub weryfikację szefów służb specjalnych, to każdemu kandydatowi zadałbym tylko jedno pytanie: – Kto zabił Andrzeja Leppera?” – napisał na Facebook Jacek Wilk.

REKLAMA

„Tego, kto dałby mi przekonującą odpowiedź zatrudniłbym bez wahania. Temu, kto powiedziałby: „Nie wiemy, ale sprawdzamy następujące hipotezy: (…)”, dałbym szansę…” – kontynuuje wpis wolnościowiec.

Polityk nie zatrudniłby jednak osoby, która od razu wskazałaby, że Andrzej Lepper popełnił samobójstwo. „…a tego, kto by mi wmawiał, że to było samobójstwo – wywaliłbym na zbity pysk za drzwi z wilczym biletem, jako całkowicie niegodnego zaufania”.

„To, że do dziś nie znamy zleceniodawcy tego ewidentnego morderstwa, to hańba dla naszego państwa i służb powołanych do ochrony jego bezpieczeństwa” – twierdzi korwinista.

Konfederacja chce wyjaśnienia śmierci Andrzeja Leppera

– 5 sierpnia mija 11 rocznica śmierci Andrzeja Leppera – przypomniał podczas konferencji prasowej Artur Dziambor – prezes Wolnościowców i lider Konfederacji na Kaszubach.

– [Rocznica] śmierci, która została uznana od razu za samobójstwo i śmierci, wokół której pojawiało się wiele różnych niedomówień, wiele różnych tajemnic. Nie została ona po prostu należycie wyjaśniona – uważa Artur Dziambor.

Konfederacja chce, by sprawą zajęła się komisja śledcza. Pisaliśmy o tym szerzej: