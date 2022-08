REKLAMA

– [Prawo] obliguje do rejestracji radioodbiornika lub telewizora i opłacania abonamentu przez jego właściciela, bez rozróżnienia, czy urządzenie znajduje się w domu czy np. w samochodzie – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej w rozmowie z Wirtualnymi Mediami przypomina o pazerności państwa. Nawet za radio w samochodzie wymagane jest uiszczanie comiesięcznej opłaty.

Radio w samochodzie. Abonament

Abonament za posiadanie radia to 7,50 zł miesięcznie. Posiadacze radia i telewizora mieliby płacić 24,50 zł. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła niedawno, że to za mało i niedługo stawki wzrosną do odpowiednio 8,70 zł i 27,30 zł miesięcznie.

– Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą RTV zgodnie z zapisami Ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.1689) w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. Przedmiotowy akt prawny obliguje do rejestracji radioodbiornika lub telewizora i opłacania abonamentu przez jego właściciela, bez rozróżnienia, czy urządzenie znajduje się w domu czy np. w samochodzie – informuje Wirtualnemedia.pl Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Radio w samochodzie. Kiedy nie trzeba płacić?

– Warto zaznaczyć, że w przypadku opłacania abonamentu RTV w ramach gospodarstwa domowego, nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów za radioodbiornik w aucie prywatnym, na co wskazuje art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych – przypomina rzecznik Poczty Polskiej.

Wirtualne Media przypominają, że kolejni zwolnieni z płacenia to: osoby powyżej 75 roku życia, obywatele ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką, nwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL, a także pobierające emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnej pensji.