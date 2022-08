REKLAMA

Kierowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia w Strefie Gazy podaje, że 11 osób zginęło, a 80 zostało rannych w izraelskich nalotach na enklawę, które rozpoczęły się w piątek.

W izraelskim ostrzale Strefy Gazy wcześniej w piątek zginął wysokiej rangi dowódca Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu Taisir al-Dżabari. Izrael podjął tę operację pod kryptonimem „Wstający świt” jako atak uprzedzający, ponieważ Palestyński Islamski Dżihad od wtorku zapowiadał odwet za aresztowanie w poniedziałek w Dżeninie, na północy Zachodniego Brzegu, jego przywódcy w Strefie Gazy Bassama Saadiego.

W odwecie organizacja Palestyński Islamski Dżihad wystrzeliła w kierunku Izraela 80 rakiet. Według strony izraelskiej żadna nie spowodowała strat. Tel Awiw otworzył dla mieszkańców publiczne schrony.

Rzecznik Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu oznajmił z kolei, że Izrael zaatakowano ponad 160 rakietami i jest to „dopiero początek” odpowiedzi na zabicie al-Dżabariego.

Minister obrony Benny Ganc polecił wojsku, aby kontynuowało działania ofensywne przeciwko grupie Palestyński Islamski Dżihad w Strefie Gazy.

🇮🇱🇵🇸Israel continues to strike in Palestine: a house belonging to a Palestinian Shamlakh family in Sheikh Ajlin, west of Gaza City, was hit by a rocket attack. pic.twitter.com/G7IaYKVE2w

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 6, 2022