Dwunasta osoba z wypadku polskiego autokaru w Chorwacji zmarła w szpitalu – poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Resort uruchomi infolinię dla rodzin. Jasina przekazał także, że autokar miał numery rejestracyjne z Grodziska Mazowieckiego. – Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku polskiego autokaru było zaśnięcie kierowy – podała chorwacka telewizja publiczna HRT.

Nowe informacje dotyczące wypadku polskiego autokaru w Chorwacji rzecznik MSZ przekazał w TVN24. „Niestety musimy potwierdzić, że mamy więcej ofiar – dwunasta osoba, uczestnik, uczestniczka tego, co się zdarzyło pod Varazdinem, nie żyje – ofiara zmarła w szpitalu” – poinformował.

Jasina przekazał także, że autokar posiadał numery rejestracyjne z Grodziska Mazowieckiego.

Ponadto poinformował, że w najbliższym czasie MSZ uruchomi specjalną infolinię dla rodzin, które będą mogły uzyskać pod nim informację na temat swoich bliskich.

Wcześniej inne źródła informowały o 11 ofiarach śmiertelnych i 34 rannych. Później chorwackieg media przekazały informację o kolejnej ofierze, która zmarła w szpitalu. Portal dziennika „Veczernji list” przekazał, że pięciu rannych jest w ciężkim stanie.

Jasina poinformował wcześniej, że wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że byli to pielgrzymi, zmierzający do Medziugorje.

Najbardziej prawdopodobna przyczyna wypadku

– Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku polskiego autokaru było zaśnięcie kierowy – podała chorwacka telewizja publiczna HRT. Na miejsce zdarzenia przybyli przedstawiciele chorwackiego rządu, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Davor Bożinović oraz wicepremier i minister ds. weteranów Tomo Medved

Według straży pożarnej rannych przewieziono do szpitali w Varażdinie i Zagrzebiu. Na początku informowano o 11 ofiarach śmiertelnych i 34 rannych. Później przekazano informację o kolejnej ofierze, która zmarła w szpitalu.

„Do szpitalu KBC w Zagrzebiu przywieziono sześć ciężko rannych osób. Resuscytacja jednego z rannych rozpoczęła się jeszcze w karetce, jednak mężczyzna zmarł. Pozostali mają poważne urazy wewnętrzne i narządu ruchu, więc niektórzy już są operowani. Mamy nadzieję, że do południa wszyscy będą zoperowani – powiedział HRT szef chirurgów w szpitalu, Anko Antabak.

Według lekarza życie pozostałych rannych nie jest zagrożone.

Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar wypadku autokaru w Chorwacji mogą uzyskać informacje – podało w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Do wypadku doszło na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia – przekazała agencja HINA.