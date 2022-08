REKLAMA

Konfederacja przedstawiła swoją kandydatkę na prezydent Rudy Śląskiej. Jest to Bożena Modzelwska – liderka partii KORWiN na Śląsku.

Katowicka delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała aż 16 komitetów wyborczych na wrześniowe wybory prezydenta Rudy Śląskiej. Wybory odbędą się 11 września i są konieczne ze względu na śmierć urzędującej dotychczasowej prezydent Grażyny Dziedzic.

Konfederację w wyborach reprezentować będzie Bożena Modzelewska. Polityk ze Śląska jest prezesem okręgu 31. partii KORWiN. Studiowała doradztwo polityczne i publiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z zawodu jest ekonomistką. Utrzymuje się z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Modzelwska: „Trzeba było unowocześnić górnictwo”

– To, co się dzieje dzisiaj w górnictwie, to jest efekt nie ostatnich lat, nie ostatnich miesięcy, ale niestety wielu, wielu lat rządów, które prowadziły do tego, żeby wydobycie, górnictwo zlikwidować w Polsce – mówiła Bożena Modzelewska w Sejmie.

– Dzisiaj mamy propozycję rządu dopłat do węgla, które mają według szacunków wynieść 12 miliardów złotych, a może nawet i więcej. Zamiast te pieniądze rozdawać ludziom, ratować tę sytuację, którą mamy dzisiaj, trzeba było już wcześniej o tym pomyśleć, trzeba było unowocześnić górnictwo – twierdzi kandydatka Konfederacji.

– Zostało wyliczone, że te pieniądze, które już dzisiaj zostały przekazane na likwidację górnictwa, jeżeli one by zostały przekazane na modernizację górnictwa, na sprawienie, że wydobycie byłoby nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne – dzisiaj górnictwo byłoby potęgą naszą, byłoby bogactwem naszym narodowym, i nie musielibyśmy się dzisiaj martwić o węgiel – twierdzi Bożena Modzelewska.

– Niestety stało się inaczej, a narracja o likwidacji górnictwa nadal jest pod dyktando Unii – kontynuował kandydatka Konfederacji. Polityk zaznaczyła, że ona się temu sprzeciwia.

