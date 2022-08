REKLAMA

Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, zaapelował do środowisk żydowskich w Polsce po wpisie Jana Hartmana.

Jan Hartman bardzo ostro zareagował na powołanie Bronisława Wildsteina do Rady Muzeum POLIN. Po obraźliwym wpisie profesora UJ Robert Bąkiewicz zwrócił się do środowisk żydowskich w Polsce.

REKLAMA

Hartman nazywa Wildsteina „żydowskim renegatem”

„Mianowanie przez Glińskiego do Rady Muzeum Polin Bronisława Wildsteina, żydowskiego renegata i antysemity, zajadle wspierającego antyżydowską retorykę tzw. prawicy i pachołka reżimu to więcej niż prowokacja – to jak splunięcie w twarz polskiemu Żydowi. Czyli jak zawsze” – napisał Hartman na Twitterze.

Mianowanie przez Glińskiego do Rady Muzeum Polin Bronisława Wildsteina, żydowskiego renegata i antysemity, zajadle wspierającego antyżydowską retorykę tzw. prawicy i pachołka reżimu to więcej niż prowokacja – to jak splunięcie w twarz polskiemu Żydowi. Czyli jak zawsze. pic.twitter.com/WQZQaC1bwf — Jan Hartman (@JanHartman1) August 4, 2022

Bąkiewicz zwraca się z apelem do środowisk żydowskich

Robert Bąkiewicz zareagował na wpis filozofa z UJ apelem do środowisk żydowskich w Polsce. Narodowiec liczy na stanowczą reakcję.

„Zwracam się do środowisk żydowskich o zdecydowane potępienie antypolskich, pełnych pogardy i nienawiści wystąpień Jana Hartmana” – napisał.

Zwracam się do środowisk żydowskich o zdecydowane potępienie antypolskich, pełnych pogardy i nienawiści wystąpień Jana Hartmana @JanHartman1. — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) August 7, 2022