W „Kawie na ławę” na antenie TVN24 poseł Konfederacji Artur Dziambor przedstawił swoją prognozę dotyczącą Orlenu. Przy okazji krótko podsumował politykę obecnej władzy.

– Jak to brzmi? To znaczy stajecie przed ludźmi – znaczy oczywiście nie ludźmi tymi, którym się musicie tłumaczyć, bo na spotkaniach „otwartych” z Jarosławem Kaczyńskim stajecie tylko przed swoimi ludźmi. Ale stajecie przed ludźmi i się pytacie: Jak u was tam, słabo? Bo u nas cudownie, dzięki wam. Dziękujemy – mówił Dziambor.

Jak dodał, „za chwilkę będzie tak, że nie dość, że budżet państwa otrzymuje gigantyczne pieniądze z inflacji, więc wy się właściwie chyba cieszycie z tego, że tak jest, bo możecie udawać dobroczyńców potem prowadząc różne dziwaczne programy, które tylko tę inflację jeszcze bardziej pobudzają; to jeszcze w dodatku za chwilę podejrzewam, że usłyszę o rekordowych zyskach Orlenu w tym roku”.

– Ja czekam na koniec roku. Będzie rekord wszechczasów. I ten rekord wszechczasów to będzie coś, co będziecie obtrąbiali na wszystkie możliwe sposoby, że budujecie potęgę polskiej gospodarki przez to, że Orlen zyskał najwięcej w historii – przepowiadał poseł Konfederacji.

– Ale co to będzie dokładnie oznaczało? To będzie oznaczało, że żeście zdarli z kieszeni Polaków najwięcej pieniędzy, ponieważ muszą na ten Orlen jeździć i muszą z tego paliwa korzystać, i muszą z tą inflacją sobie jakoś radzić, i muszą chodzić na zakupy, w których wszystko jest droższe przez was i przez waszą beznadziejną politykę – skwitował polityk.

