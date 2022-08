REKLAMA

Wojna na Ukrainie. Enerhoatom podaje, że Rosjanie zaminowali elektrownię jądrową w Zaporożu i grożą jej wysadzeniem.

Państwowy administrator ukraińskich elektrowni jądrowych Enerhoatom oskarżył 8 sierpnia rosyjskie wojska okupacyjne o terroryzm nuklearny.

Enerhoatom twierdzi, że Rosjanie zaminowali elektrownię jądrową w Zaporożu i grożą jej wysadzeniem.

🇷🇺🇺🇦BREAKING: Ukrainian nuclear agency, Enerhoatom, has claimed that Russia is “blackmailing the whole world” amid claims that Russian troops have “wired energy units” with explosives at Zaporizhzhia nuclear power plant.

— Global News & Politics (@___Politics____) August 8, 2022