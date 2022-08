REKLAMA

Państwa bałtyckie już od jakiegoś czasu nie wydają Rosjanom wiz. Rosyjscy obywatele dostawali się do tej pory do Europy przez Finlandię, ale to państwo również zamierza zamknąć przed nimi granice. Coraz głośniej mówi się o ogólnoeuropejskim rozwiązaniu.

Estonia, Litwa i Łotwa już od jakiegoś czasu nie wydają wiz turystycznych obywatelom Federacji Rosyjskiej. Estonia ogłosiła, że przestanie także wydawać wizy studenckie Rosjanom. W Europie wiz Rosjanom nie wydaje jeszcze Polska i Czechy, a Rumunia i Królestwo Niderlandów wstrzymało wydawanie krótkoterminowych wiz w celach turystycznych. Teraz także Finlandia zamierza skończyć z wydawaniem wiz rosyjskim obywatelom.

REKLAMA

Europa zamknięta na Rosjan

Finlandia jeszcze do niedawna wpuszczała Rosjan, ale wraz z nastaniem wakacji coraz głośniej mówiło się o tym, że fińskie granice powinny być zamknięte dla obywateli państwa, które napadło suwerennego sąsiada.

Granica fińsko-rosyjska mierzy 1340 km, a ze względu na jej rozmiary i całoroczny zimny klimat, w większości jest niestrzeżona.

Jeszcze przed pandemią Rosjanie z Sankt Petersburga i okolica jeździli do Finlandii na większe zakupy. Latem zaś rosyjscy obywatele wjeżdżali do Finlandii na wakacje lub przejeżdżali przez Finlandię i jechali dalej. Tylko w pierwszych trzech tygodniach lipca wydano 10 tys. 520 nowych wiz turystycznych dla obywateli Rosji.

Niedługo ma się to jednak skończyć. Szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że wizy turystyczne nie będą już przyznawane Rosjanom według dotychczasowych przepisów.

Za ograniczeniem możliwości wjeżdżania Rosjan na teren Finlandii opowiada się jednogłośnie większość fińskich posłów. Jedynie na lewicy pojawił się głos polityka Socjaldemokratów, który jest przeciwny izolowaniu obywateli Federacji Rosyjskiej.

— Izolując obywateli Rosji, wzmocnilibyśmy przetrwanie obecnego rosyjskiego reżimu (…). Zdecydowanie należy podjąć wysiłki na wszystkich poziomach, aby wzmocnić interakcję społeczeństw obywatelskich. To doprowadzi do zmian — powiedział Kimmo Kijunen.

Tymczasem w Europie pojawiają się głosy, że cały Stary Kontynent powinien zamknąć się na Rosjan. — Sankcje wobec Rosji powinny być uniwersalne i jednolite w Europie. Jeśli kraje bałtyckie i Polska pozostaną jedynymi, efekt [sankcji] będzie znacznie mniejszy — powiedział minister spraw wewnętrznych Estonii Lauri Läänemets.