Daniił Miedwiediew, rosyjska gwiazda tenisa, postanowił zrezygnować z rosyjskich barw, by móc występować na światowych kortach. Z tego powodu jest krytykowany w Rosji.

Daniił Miedwiediew w minioną niedzielę wygrał pierwszy turniej tenisowy od ubiegłego roku. Część Rosjan nie cieszy się jednak ze zwycięstwa rodaka i oskarżają go o zdradę.

Roman Teriuszkow, poseł Dumy Państwowej i członek rady nadzorczej klubu Chimki, posądził Miedwiediewa nawet o zdradę.

– Gratulacje za zasłużone zwycięstwo. Ja, jak większość Rosjan, nie oglądałem jego finałowego starcia. Po tym, jak tenisista zdjął rosyjską flagę na prośbę Zachodu, przestał interesować mnie i ludność naszego kraju. Naprawdę nie rozumiem, co oznacza „rosyjski tenisista” Daniił Miedwiediew. Jeśli mieszka we Francji i ma obywatelstwo kraju oficjalnie określanego przez Moskwę jako nieprzyjazne, to prawdopodobnie bardziej słuszne byłoby napisanie „francuski tenisista rosyjskiego pochodzenia” — stwierdził poseł.

Na te słowa zareagował mistrz olimpijski z Sydney Jewgienij Kafelnikow w rozmowie z „Russia Today”. — Poseł twierdzi, że pan Miedwiediew jest obywatelem Francji, dlatego też niech odpowie za swoje słowa i dostarczy odpowiednie dokumenty. Wtedy pomyślimy — powiedział Kafelnikow.

Sam zainteresowany nie skomentował jeszcze oskarżeń o zdradę. Gdyby jednak Miedwiediew nie zdecydował się grać pod neutralną flagą, to nie mógłby grać wcale.