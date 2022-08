REKLAMA

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed zapowiedział „rekordową” waloryzację rent i emerytur w przyszłym roku.

– Przyszłoroczna waloryzacja zapowiada się rekordowo, bo niestety mamy też wysoką inflację – powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej w pisowskim rządzie.

Pytany o to, ile waloryzacją wyniesie, Szwed odpowiedział: – Myślę, że jednak to będzie dwucyfrowa waloryzacja. Oczywiście my dopiero prognozujemy w tej chwili. Ta prognoza jest średnioroczna, ale patrząc jednak dzisiaj na wskaźniki inflacji trzeba założyć, że przyszłoroczna też może być dwucyfrowa.

Ile kosztują emerytury i renty?

Warszawski polityk stwierdził, że nawet w przypadku waloryzacji na poziomie 9,7 proc., rząd wyda przynajmniej 30 mld złotych na wypłatę emerytur i rent.

– W przyszłym roku ten budżet dotyczący środków wsparcia dla emerytów musi być o wiele wyższy, niż w tym roku – powiedział pisowski wiceminister.