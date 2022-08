REKLAMA

Wzrósł odsetek, którzy zwracają uwagę na to, by nie marnować żywności. Zmusza ich do tego sytuacja w Polsce i wysoka inflacja.

BIG InfoMonitor przeprowadził sondaż z którego wynika, że z 52 do 65 proc. wzrosła liczba Polaków, którzy zaczęli zwracać uwagę na marnowanie żywności.

– To doskonale obrazuje, jak bardzo pogorszyła się sytuacja finansowa w polskich gospodarstwach domowych. I o ile efekt jest z pewnością pozytywny, bo na takim oszczędzaniu skorzystamy zarówno my, jak i planeta, to główna przyczyna tej zmiany nie napawa optymizmem – powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Oszczędzanie jedzenia. Przyczyną jest inflacja

„Gdzie możemy upatrywać wspomnianej przyczyny? Z pewnością, poza zwiększającą się świadomością ekologiczną, jest to globalny kryzys gospodarczy i inflacja. Badanie pokazało bowiem, że osoby, które określają siebie jako zamożne i mogące pozwolić sobie na wszystkie wydatki, w mniejszym stopniu odczuwają drożyznę i częściej wyrzucają żywność” – czytamy w komunikacie.

„Inaczej jest w domach, gdzie pieniędzy brakuje nawet na podstawowe potrzeby. Aż 90 proc. respondentów znajdujących się w takiej sytuacji, w lipcu br. zadeklarowało, że w ogóle nie marnuje produktów spożywczych. To samo dotyczy seniorów, bo w grupie wiekowej 65+ takiej odpowiedzi udzieliło ponad 80 proc. osób. Co więcej, 70 proc. zapytanych emerytów robi zakupy spożywcze wyłącznie w sposób przemyślany” – czytamy dalej.

Według danych BIG InfoMonitor w Polsce rocznie wyrzucane jest 4,8 mln ton artykułów spożywczych. Największy udział w marnowaniu żywności mają konsumenci – 60 proc.