Marcin Ociepa, wiceszef MON w pisowskim rządzie, był gościem w „Graffiti” Polsat News. Polityk wypowiedział się na temat ewentualnych zmian w ordynacji wyborczej przed wyborami.

Marcin Ociepa został zapytano o skrócenie wakacji parlamentarnych. Wiele środowisk uważa, że obecna sytuacja geopolityczna i lokalna jest zbyt poważna, by posłowie mogli sobie pozwolić na bezczynność do połowy września.

– Ja się spodziewam, że tak [będzie wcześniejsze posiedzenie Sejmu]. Tak pokazuje praktyka, doświadczenie, zbyt wiele rzeczy się dzieje i na świecie i w Polsce, żeby sobie pozwolić na tak długą przerwę. Tylko proszę pamiętać, że to system naczyń połączonych, to jest kwestia pracy Rady Ministrów, to jest wreszcie praca Senatu, te kalendarze muszą się ze sobą spinać. Rząd pracuje non stop, 24 godziny na dobę – powiedział pisowski polityk.

Zmiany w ordynacji wyborczej

Ociepa został także spytany o ewentualne zmiany w ordynacji wyborczej. Przypomnijmy, że to jeden z podpunktów umowy PiS-u z Pawłem Kukizem.

– Rozmawialiśmy o tym, natomiast ja podchodzę z dużym dystansem do tego tematu. Uważam, że ostatecznie nie będzie zmiany ordynacji tych okręgów wyborczych ze względu na to, że jest trochę za późno na to, są głosy i argumenty przeciwko tej zmianie, także uważam, że jest to w większym stopniu temat o charakterze medialnym – powiedział Marcin Ociepa.

– To są rozważania od lat. To nie jest tak, że teraz na dniach toczą się rozmowy w środku wakacji na temat zmiany tego systemu dotyczącego okręgów wyborczych. Ten temat był oczywiście rozważany, natomiast ostatecznie moim zdaniem do tej zmiany nie dojdzie – mówił dalej przedstawiciel warszawskiej władzy.