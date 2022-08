REKLAMA

Do niespotykanego zdarzenia doszło w autokarze firmy Flixbus, który jechał z Paryża do Warszawy. Jedna z pasażerek, w trakcie podróży, urodziła dziecko!

Sprawę opisał portal warszawawpigulce.pl. Chłopiec przyszedł na świat chwilę przed dotarciem do dworca w Poznaniu. Dzięki błyskawicznej reakcji kierowców i pomocy pasażerów udało się odebrać poród. Niedługo potem mama z dzieckiem zostali przewiezieni do szpitala.

Kobieta zaczęła rodzić!

Już podczas odprawy kierowca zwrócił uwagę na to, że jedna z pasażerek jest w zaawansowanej ciąży. Zaproponował jej więc, żeby usiadła jak najbliżej drzwi, aby w razie potrzeby miała łatwy dostęp do wyjścia.

Aż do Poznania podróż przebiegała bez większych emocji. W pewnym momencie kierowca otrzymał jednak informację, że kobieta w ciąży zaczyna rodzić.

3 pasażerki zajęły się ciężarną

„Drugi kierowca natychmiast zadzwonił na numer alarmowy, aby zamówić karetkę na dworzec w Poznaniu, do którego pozostało niecałe 20 minut drogi. W międzyczasie 3 inne pasażerki zaopiekowały się ciężarną. Młody pasażer był szybszy i przyszedł na świat na pokładzie zielonego autobusu tuż przed dotarciem do przystanku” – tak opisał to, co działo się wewnątrz busa portal „Warszawa w Pigułce”.

Na dworcu służby medyczne przejęły opiekę nad pasażerką. Dzięki temu bezpiecznie dotarła ona, wraz z dzieckiem, do szpitala.